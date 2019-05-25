لتأمين الحصاد في كركوك.. الغانمي يوعز باعادة انتشار القطعات

2019/05/25 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم السبت، بإعادة انتشار القطعات لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك.

وذكرت وزارة الدفاع

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