الفهداوي يؤكد ان مشكلة كتلة عابرون مع النائب ابتسام الدربا وليس مع الكربولي

2019/05/25 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة عابرون النيابية قاسم الفهداوي طعن كتلته بعضوية النائبين محمد الكربولي وابتسام الدربا

وقال الفهداوي في حديث متلفز تابعته "العهد نيوز" ان مشكلة عابرون

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