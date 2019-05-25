2019/05/25 | 17:18

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السودان ..



قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو إلى البدء بإضراب عام في البلاد

العالم الاسلامي

السودان ..



قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو إلى البدء بإضراب عام في البلاد

السبت 25 مايو 2019 - 17:06

الاعتصامات في الخرطوم

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة إلى البدء بإضراب عام من أجل دفع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وجاء في بيان القوى أن بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام يراد ودفع عجلة الثورة إلى الأمام وفق مبدأ القيادة الجماعية، مؤكدا على استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار.



هذا وأطلقت المعارضة إضراب لمدة يومين في البلاد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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