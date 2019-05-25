عاجل.. هزة أرضية في كرمنشاه الايرانية قرب الحدود العراقية + تقرير الانواء الجوية

2019/05/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم الموافق 2019/5/25 في الساعة 1:20:44 حسب التوقيت المحلي لمدينة كرمنشاه في ايران.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "قوة الهزة بلغت 4،2 على مقياس رختر, وقعت بمدينة كرمنشاه ايران"، مؤكدة ان "المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في قضاء حلبجة/ السليمانية"،موضحة "لم ترد انباء عن حصول أضرار".

واضاف البيان، ان "على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.

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