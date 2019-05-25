2019/05/25 | 17:22

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بالصور ..



نيران تلتهم مزارع في سهل نينوى

افاد مراسل آفاق في الموصل بان مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد

حريق نشب في مزارع سهل نينوى.واوضح المراسل ان النيران التهمت المزارع الواقعة بين مجمعي الزهراء

والبتول, لافتا الى انه لم يتعرف حتى الآن عن الفاعل.

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