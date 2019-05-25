الحشد الشعبي: لا تعزيزات أمريكية أضافية في كركوك وما يشاع في وسائل الإعلام لا صحة له

2019/05/25 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عد المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي عن محور الشمال علي الحسيني، السبت، تصريحات واشنطن بإرسال 1500 مقاتل للمنطقة بالمحاولة الاستفزازية لطهران.وقال الحسيني في تصريح تابعته /ميديا نيوز/ إن قاعدة K1 والقواعد الأخرى المنتشرة داخل محافظة كركوك لم تشهد وصول إي تعزيزات أمريكية إضافية خلال الفترة الحالية وما يشاع في وسائل الإعلام لا […]

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