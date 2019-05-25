اللجنة المالية: لا صحة للإنباء التي تتحدث عن وجود أزمة مالية لدينا

2019/05/25 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، السبت، كل الانباء التي تحدثت عن وجود أزمة مالية.وقالت التميمي، في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه، إن من يقول أنه لدينا أزمة مالية فهو كاذب، مبينا أن اللجنة تعاني من سوء ادارة المال العام وهدر مليارات الأموال.وأضافت، أن الفساد كبير ومتفشي في […]

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