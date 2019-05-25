2019/05/25 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يستعد المرشحون لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي اعلنت استقالتها الجمعة لإطلاق حملاتهم السبت ما يخلف مزيدا من الضبابية على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأعلنت ماي دامعة الجمعة استقالتها في خطوة من شأنها أن تثير مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في غضون أشهر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق السباق لخلافة تيريزا ماي وكالة خطوة برس.

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