تجار مخدرات يفشلون بادخال اكثر 15الف حبة للديوانية

2019/05/25 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ فشل تجار مخدرات استهدفوا محافظة الديوانية بادخال اكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز المحافظة.وذكرت مديرية شرطة محافظة الديوانية، في بيان إن “مفارز قسم شرطة الشامية أحبطت محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من ١٥٦٩٣ حبة وبأنواع مختلفة كان المتهمان الذي ألقي القبض عليهما في قضاء الشامية […]

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