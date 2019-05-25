صحيفة أمريكية تكشف دور العراق في كواليس الوساطة بين واشنطن وطهران

2019/05/25 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن مساع يبذلها مسؤولون أوروبيون وعرب، للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتجنيب منطقة الخليج أي نزاع جديد، مشيرة الى أهمية دور العراق في تخفيف حدة التوتر.وقالت الصحيفة أن “ العراق يشكل ساحة رئيسية للجهود الدبلوماسية لتسوية الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين، إذ كان رئيس […]

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