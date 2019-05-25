إيران تهدد الولايات المتحدة بإغراق سفنها بأسلحة سرية

2019/05/25 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- بدأت إيران تستشعر المخاطر المحدقة بها على ضوء التطورات الأخيرة بعد إقرار ترامب ببيع أسلحة للسعودية والإمارات على غرار إرساله لـ1500

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