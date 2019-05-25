تهديدات برلمانية بإقالة وزير المالية فؤاد حسين.. والسبب؟

2019/05/25 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ هدد تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم السبت، بإقالة وزير المالية فؤاد حسين، بسبب عدم التزامه بالقوانين والدستور العراقي.وقالت النائب عن التحالف هدى سجاد، في حديث لوكالة النبأ للاخبار، ان "الوزراء جميعا تم تكليفهم من قبل مجلس النواب، من أجل العمل على تطبيق القوانين والدستور ومراعاة العدالة والمساواة بين المواطنين جميعاً".

وبينت سجاد، انه "من غير المنصف ان يتم اعطاء حصة اقليم كردستان المالية، دون اعطاء الاقليم نسبة من تصدر النفط، كما تفعل البصرة وميسان وباقي المحافظات ذلك".

واكدت، ان "الاستخفاف بالقوانين والدستور واعطاء الاموال حسب اجتهادات وزير المالية، فهذا يعني ان البرلمان سوف يقوم بدوره الرقابي"، مشددة على "فكما اعطى له الثقة، سوف يقوم بسحبها منه".



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