التزوير يحرم المنتخب الوطني من ثلاثة لاعبين

2019/05/25 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر مقرب من المنتخب الوطني لكرة القدم، بان منتخب اسود الرافدين سيُحرم من ثلاثة لاعبين بسبب التزوير في اوراقهم الرسمية.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، طالب بتواجد ثلاثة لاعبين في صفوف اسود الرافدين لمباراة تونس الودية”.واوضح ان “اللاعبين الثلاثة لن يتمكنوا من التواجد مع الاسود بسبب […]

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