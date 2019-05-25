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ترامب هزمه العالم وانتصر على العرب


ترامب هزمه العالم وانتصر على العرب
2019/05/25 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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