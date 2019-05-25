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شاهد بالفيديو.. القصاب :ايران تعول على الصمود لحين اجراء الانتخابات الامريكية المقبلة


شاهد بالفيديو.. القصاب :ايران تعول على الصمود لحين اجراء الانتخابات الامريكية المقبلة
2019/05/25 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: rWtxC2M7RLQ

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