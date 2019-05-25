السيد نصر الله: سنواجه صفقة القرن المشؤومة

2019/05/25 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم السبت، ان القضية الفلسطينية تواجه اليوم اكبر مؤامرة لتصفيتها.

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