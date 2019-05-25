عاصفة ترابية تضرب العاصمة طهران

2019/05/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ضربت عاصفة ترابية، عصر اليوم السبت، العاصمة الايرانية طهران.

وذكرت المواقع الاخبارية الايرانية ان" عاصفة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة تضرب الان العاصمة الايرانية طهران".دون ذكر المزيد من التفاصيل.انتهى

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