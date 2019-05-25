السيد نصرالله: ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف إيران مرتبط بقوة بصفقة القرن

2019/05/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكد الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ان ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بقوة بصفقة القرن.

وقال السيد نصر الله في كلمة القاها بمناسبة عيد المقاومة والتحرير اليوم السبت، ان" يوم الجمعة المقبل سنقيم احتفالاً شعبياً جماهيرياً كبيراً بمناسبة يوم القدس في ساحة عاشوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً"، داعياً إلى" حشد جماهيري كبير في احياء يوم القدس لما لهذا اليوم من أهمية في هذا الظرف في ظل صفقة القرن".واضاف" الخطوة الأولى في صفقة القرن هي عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين"، منوهاً" بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم الرافض لمؤتمر البحرين وعدم المشاركة فيه ودعوتهم إلى مقاطعته".واشاد السيد نصر الله" بموقف علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين التي عبرت عن رفضها لأن يكون البحرين هو الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن".واشار ان" ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بقوة بصفقة القرن"، مبينا" نحن أمام يوم تاريخي وطني عظيم جدًا بالنسبة للبنان والمنطقة فيما يتعلق بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي".وتابع السيد نصر الله" ما حصل في 25 أيار 2000 كان له نتائج كبيرة جدًا على مجمل معادلات الصراع في منطقتنا، وواجبنا أن نذكر دور سوريا وإيران في الوقوف إلى جانبنا من 1982 إلى 2000 وكانوا ولا زالوا شركاء في صنع الانتصار".ولفت الى ان" حزب الله بقي عصيًا على مواجهة كافة مؤامرات التخلص منه التي حاكها العدو الإسرائيلي، والعدو يفكر منذ العام 2000 بكيفية التخلص من حزب الله بصفته العمود الفقري لقوة لبنان".انتهى

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