العثور على 18 مهاجرا عراقيا وايرانيا بينهم أطفال قبالة ساحل كنت في انكلترا

2019/05/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … التقطت السلطات البحرية البريطانية 18 مهاجرا عراقيا وايرانيا بينهم اطفال على متن قارب مطاطي قبالة سواحل كنت في انكلترا.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” القارب المطاطي قد تم اعتراضه من قبل قوة الحدود وتم نقل المهاجرين الى الشاطىء في دوفر ومقابلة مسؤولي الهجرة بعد فحصهم […]

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