2019/05/25 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم السبت، بتعيين مدير جديد لدائرة الصحة بـ"الوكالة".

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس محافظة بابل عين محمد قحطان، مديرا لصحة بابل وكالة، خلفاً لنورس الكسبي الذي تم اعفائه بكتاب رسمي من وزارة الصحة".

وكان وزير الصحة، علاء الدين العلوان، قد أوعز الأحد (19 أيار 2019) بإعفاء مديري صحة نينوى وبابل من منصبيهما، وتعيين بديلين لهما بالوكالة.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، كتاباً صادراً من قبل الوزارة، وموقعاً بتوقيع الوزير، تقضي بإعفاء مدير عام دائرة صحة بابل، نورس عبد الرزاق عبد الشهيد من منصبه، وتعيين معاونه للشؤون الإدارية محمد قحطان الاسدي بديلاً عنه ليدير المنصب بالوكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعيين مدير جديد لصحة بابل بـ"الوكالة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعيين مدير جديد لصحة بابل بـ"الوكالة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).