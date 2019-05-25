1.2 مليون طن من السلع الاساسية تصل الى موانئ ايران

2019/05/25 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن المدير التنفيذي لشركة التجارة الحكومية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، دخول 1.2 مليون طن من السلع الاساسية الى موانئ البلاد، وأن

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