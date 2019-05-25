#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن
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#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن
السبت 25 مايو 2019 - 17:14
#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن
#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن
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