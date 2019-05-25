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#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن


#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن
2019/05/25 | 17:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن

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#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن

السبت 25 مايو 2019 - 17:14

#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن

#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: ما يجري من توتر في الخليج والتصعيد الأمريكي ضد إيران يرتبط بشكل أو بآخر بصفقة القرن

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