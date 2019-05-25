العتبة الحسينية تحدد الاختصاصات التي سيتم افتتاحها في اول جامعة للبنات على مستوى العراق

2019/05/25 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت، عن الاختصاصات التي سيتم افتتاحها في جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات في محافظة كربلاء المقدسة التي تعد الأولى من نوعها في العراق.وقال عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة السيد أفضل الشامي، في تصريح صحافي، انه "تم استحصال الموافقة لفتح الجامعة منتصف عام 2018، وسيتم فتح باب التسجيل لاستقبال الطالبات بدءا من العام الدراسي القادم 2019-2020".

وأضاف الشامي أن "الجامعة ستضم ثلاث كليات هي الصيدلة والتقنيات الطبية بثلاثة أقسام التخدير والتأهيل الطبي والأشعة والسونار وأما الكلية الثالثة فهي كلية التربية أيضا بثلاثة أقسام وهي الرياضيات واللغة الانكليزية واللغة العربية".

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