2019/05/25 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.يعرب قحطان الدُّوري

تتعاون شركات التكنولوجيا الدولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تذليل الصعاب.



حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق طفرات علمية غير مسبوقة كانت تعتبر جزء من الخيال العلمي او الصعوبة بتنفيذها.



ويتمثل الهدف من هذه التجربة هو الانجاز العلمي المتميز وتحقيق النتائج المرجوة وظيفياً.



في تطور جديد، تمكن العلماء من ابتكار كائنات اصطناعية وحيدة الخلية تستطيع إقناع الخلايا الطبيعية بأنها حقيقية.



حيث تشارك جميع الخلايا في بعض أشكال التواصل الكيميائي.



لبناء خلية اصطناعية قادرة على أن توهم الخلية الطبيعية بأنها تتواصل مع خلية طبيعية أخرى، فعندها تتحقق خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء نظام كيميائي يشبه الطبيعي بشكل أكبر.وابتكر الفريق العلمي الإيطالي خلايا اصطناعية مصنوعة من بنى شبيهة بالخلايا، ومزوّدة بتعليمات الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين التي تستخدم لصنع الحمض النووي الريبي وإنتاج بروتينات خاصة بإعطاء محفز خاص وهو الجزيء البكتيري أسيل هوموسيرين لاكتون (AHL) في هذه الحالة.



حيث يجب أن تتمكن الخلايا الاصطناعية من التفاعل مع الخلايا الحقيقية وإنتاج البروتينات.



حيث وضع العلماء الخلايا الاصطناعية بالقرب من بكتيريا الاشريكية القولونية والضمة الفيشرية والزائفة الزنجارية، فبدأت بإنتاج البروتينات.



وهذا يدل على أن الخلايا الاصطناعية استجابت للمحفزات البكتيرية.



ولتعزيز التواصل بين الخلايا الاصطناعية والبكتيريا الحية، زود الباحثون الخلايا الاصطناعية بالقدرة على إنتاج الجزيئات البكتيرية (AHL) بشكل مشابه للتواصل الطبيعي لدى أشكال الحياة البسيطة (كالبكتيريا أو الطحالب).



وهذا يدل على أن الخلايا الاصطناعية قادرة على التواصل مع الكائنات الحية.



كما تستطيع للخلايا الاصطناعية الإحساس بالجزيئات التي تفرزها البكتيريا بصورة طبيعية، وتصنع إشارات من مركبات كيميائية وترسلها إلى البكتيريا.وفي النهاية، فإن الهدف هو جعل الخلايا تصل إلى النتيجة ذاتها باستخدام طريقتها أو نظامها الخاص للترجمة.



وهذا يعني بأنه يمكننا إنتاج هذه الخلايا الاصطناعية في المستقبل وتعديلها لتتواصل مع الكائنات الحية من خلال مسارات لا تتواصل عبرها من تلقاء ذاتها طبيعياً.



و قد يسمح لهذه الخلايا الاصطناعية بتعطيل إشارات البكتيريا المسببة للأمراض أو تستخدم ذلك للتداخل مع الأغشية الحيوية كي تساعد في القضاء على العدوى.

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