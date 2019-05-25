صحيفة أمريكية تكشف عن حراك دبلوماسي عراقي لمنع اندلاع الحرب بين امريكا وايران

2019/05/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، السبت، عن وجود حراك دبلوماسي يجريه العراق من اجل نزع فتيل الازمة بين واشنطن وطهران.وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته /ميديا نيوز /ان “العراق برز بصفته قاعدة انطلاق للدبلوماسية بين أكبر حلفائه؛ الولايات المتحدة وإيران، فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن بلاده سترسل […]

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