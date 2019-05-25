التعليم العالي تكشف عن الموعد النهائي لإعفاء عمداء الكليات من مناصبهم التي شغلوها بـ” الوكالة”

2019/05/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، السبت، عن موعد انهاء عمل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالوكالة.وقال السهيل، في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه، ان “العمل مستمر في وزارة التعليم العالي لتقويم اداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات كافة ومستويات اخرى لانهاء العمل بالوكالة، مؤكداً ان الوزارة ستجتهد بالابتعاد عن […]

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