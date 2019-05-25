محكمة دولية تطالب روسيا بالافراج “فورا” عن بحارة أوكرانيين تحتجزهم

2019/05/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حضت المحكمة الدولية لقانون البحار السبت روسيا على الإفراج “فوراً” عن البحارة الاوكرانيين الـ24 المحتجزين لديها منذ تشرين الثاني/نوفمبر اثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم، زاد من حدة التوتر بين البلدين اللذين يعيشان نزاعاً منذ خمس سنوات.وقال رئيس المحكمة جين-يون بايك إن على “الاتحاد الروسي أن يفرج فورا

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