2019/05/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

الاخبار العاجلة

#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

السبت 25 مايو 2019 - 17:47

#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل_الغدير | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).