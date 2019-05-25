الدراسات الكردية.. قراءة الذات في عيون الآخر

2019/05/25 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الأكراد في المنطقة العربية الإسلامية في حاجة إلى أحداث أو وقائع ميدانية تعرف بحضورهم وثقافتهم، لكن هذا لا ينفي القول

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