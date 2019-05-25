2019/05/25 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات الشرعية في اليمن مقتل ثلاثة عشر مسلحا من ميليشيا الحوثي شمالي مدينة تعز وسط البلاد.

وتمكنت القوات الحكومية اليمنية بمساندة طائرات التحالف العربي من مهاجمة مواقع تمركز مليشيات الحوثي، اذ تمت السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة بها والتي تمثل أحد أهم الخطوط الهجومية للحوثيين.

واستهدفت طائرات الدفاع الجوي عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل فيما لاتزال المواجهات مستمرة في مناطق الحرير والأربعين.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات اليمنية تعلن مقتل 13 حوثيا شمالي مدينة تعز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات اليمنية تعلن مقتل 13 حوثيا شمالي مدينة تعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).