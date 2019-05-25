2019/05/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، إن انهيار تحالف المحور سببه النزاعات الداخلية ، مبينا ان إقالة الحلبوسي قضية خاصة بتحالفه ، وأن كتلة بدر لم تستأثر بالقرار والسلطة وأعطت استحقاقات جميع شركائها .

وقال الموسوي لـ( المستقلة)،اليوم السبت، إن ” انهيار تحالف المحور سببه النزاعات الداخلية ، وليس تفرد الفتح بالقرار “.

وأضاف إن ” إقالة الحلبوسي قضية خاصة بتحالفه ، ونحن داعمون لرئاسة البرلمان وعلاقاتنا طيبة مع الكل “.

من جانب أخر دعا الموسوي، الكتل السياسية الى التوحيد في خطابها برفض حدوث الحرب بين أمريكا وإيران في المنطقة لان العراق حتما “سيتأثر ” في حال اندلاعها ،مؤكدا إن ” استهداف الخضراء عمل غير عراقي والحشد بعيد عن مثل هذه الأعمال ، وهو عمل مدبر أمريكيا لاستدراج الحشد للمواجهة “.

وأشار الى إن ” استهداف النفط الخليجي يثبت أن الحرب إذا حدثت ستكون شاملة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: انهيار تحالف المحور سببه النزاعات الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: انهيار تحالف المحور سببه النزاعات الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).