الغانمي يوعز بإعادة انتشار القطعات في كركوك

2019/05/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، السبت، بإعادة انتشار القطعات لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك.

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