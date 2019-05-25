شرطة الديوانية تحبط محاولة لإدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

2019/05/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية شرطة محافظة الديوانية، السبت، بإحباط محاولة لإدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى مركز المحافظة.

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