الدفاع المدني تخمد حريقاً إندلع بمحل لبيع المنتجات النفطية بالموصل

2019/05/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بإندلاع حريق داخل محل تجاري لبيع المنتجات النفطية بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

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