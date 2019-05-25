من فلاحة لم تستسلم،الى نجمة غناء ايزيدية

2019/05/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : تحسين شيخ كالو حياة سعيد ، من مواليد 2000 ، من مدينة المقابر الجماعية شنگال و بالتحديد مجمع دهولا ، عاشت بين معاناة الفقر والعيش في حياة صيفها اسوء من شتاءها واجمل ايام عمرها ضاعت بين البساتين في ناحية الربيعة حيث كان يعمل أهالي القضاء هناك.بعد أحداث داعش و هجومهم على […]

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