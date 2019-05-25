تحركات سياسية لمنح البنك المركزي لسائرون مقابل أمانة بغداد للبناء

2019/05/25 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف مصدر نيابي، السبت، عن تحركات سياسية لمنح منصب مدير البنك المركزي العراقي لتحالف سائرون مقابل حصول تحالف البناء على منصب امين بغداد.وذكر المصدر لـ/ المعلومة /، ان “هناك تحركات تجري بين الكتل السياسية بشأن بعض المناصب الكبيرة ضمن التي تدار بالوكالة قبل ترشيح ألاسماء من قبل الحكومة”.وأضاف ان “تحالف سائرون طالب […]

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