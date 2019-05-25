المحكمة الاتحادية تبطل توزيع مقاعد كوتا النساء

2019/05/25 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، عن اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارا ببطلان توزيع مقاعد كوتا النساء .

واكد الجبوري في تغريدة على صفحته بتويتر صدور قرار من المحكمة الاتحادية ببطلان توزيع مقاعد كوتا النساء، حيث أوضح القرار مدى التلاعب في مفوضية الانتخابات من قبل السياسيين والمتنفذين فيها.

واضاف، أن على مجلس النواب إقالة مفوضية الانتخابات ومحاسبة الجهات السياسية المستفيدة من هذا التلاعب.

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