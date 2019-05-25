مقرب من الحكومة الاسرائيلية يقول ان بلاده قصفت نقاطا للحشد الشعبي بالعراق

2019/05/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المحلل والاكاديمي الاسرائيلي ايدي كوهين يوم السبت ان السلاح الجوي لبلاده قصف نقاطا للحشد الشعبي في العراق بمحافظة الانبار وعلى الحدود مع سوريا.

وقال كوهين وهو مقرب من دوائر صنع القرار في اسرائيل في تغريدة له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "قصفنا نقاطا عسكرية للحشد في الأنبار وعلى حدود سوريا العام الماضي".

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