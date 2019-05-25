2019/05/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تصدرت بعض الأفلام ترشيحات جوائز مهرجان كان السينمائي مع قرب ختامه وإعلان الجوائز مساء يوم السبت وكان أبرزها فيلم للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار مقتبس من سيرته الذاتية ويدور حول مخرج للأفلام وفيلم من كوريا الجنوبية يدور في قالب من الكوميديا السوداء.ويشهد المهرجان في العام الحالي حشدا كبيرا من المتنافسين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلمان من إسبانيا وكوريا الجنوبية يتصدران ترشيحات جوائز مهرجان كان وكالة خطوة برس.

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