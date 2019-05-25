2019/05/25 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها من الخرطوم إنه منذ أوائل أبريل / نيسان ، ينام الآلاف من المشاركين في الاحتجاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل انتهى “شهر العسل” في سودان ما بعد البشير؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل انتهى “شهر العسل” في سودان ما بعد البشير؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).