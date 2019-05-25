سرايا القدس: هدفنا مواجهة الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا و”إسرائيل”

2019/05/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد الناطق باسم سرايا القدس الفلسطينية، أبو حمزة، اليوم السبت، إن المقاومة اليوم هدفها واحد وهو مواجهة الاستكبار العالمي المتمثل بقوة الشر في العالم أمريكا وإسرائيل بكل قوة وبكافة المجالات.وقال أبو حمزة، في كلمة له بالمهرجان الشبابي الذي أقامته كتائب حزب الله، لنصرة الشعب الفلسطيني، وتابعته /المعلومة/، ان “المقاومة اليوم هدفها واحدًا […]

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