محتجون من أنصار الصدر يحثون بغداد على النأي بنفسها عن المواجهة بين أمريكا وإيران

2019/05/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر القادة السياسيين وزعماء العشائر في العراق على الابتعاد عن أي صراع بين

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