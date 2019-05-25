شرطة الديوانية تعلن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

2019/05/25 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، تمكنها من احباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة الى داخل مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “مفارز قسم شرطة الشامية، تمكنت من احباط محاولة لادخال كميات كبيرة من

الحبوب تقدر باكثر من 15 الف حبة، وبانواع مختلفة”.

تابع “المتهمين كانوا قادمين من محافظة النجف وهم من

سكنة الكوفة، ويستقلان عجلة نوع هونداي بدون لوحات تسجيل”.

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