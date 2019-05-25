توخيل يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2021

2019/05/25 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت تمديد عقد المدرب توماس توخيل ليستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.وأنهى توخيل، الذي تولى المنصب العام الماضي، موسم 2018-2019 بنتائج متذبذبة رغم فوزه بلقب الدوري المحلي بفارق 16 نقطة.وخسر سان جيرمان نهائي كأس فرنسا وخرج من

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