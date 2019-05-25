2019/05/25 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.وذكرت وكالة أنباء “فارس”، ان “وزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة العراقية للقاء مسؤولين عراقيين، ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم” .وأضافت أنه “من المقرر أن يناقش محمد جواد ظريف مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يصل بغداد في زيارة تركز على تطورات المنطقة وكالة خطوة برس.

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