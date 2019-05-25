الانتخابات الأوروبية في يومها الثالث والأنظار تتجه إلى نتائج الشعبويين

2019/05/25 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل ثلاث دول جديدة سباق الانتخابات الأوروبية السبت تليها 21 دولة أخرى الاحد لاختيار اعضاء البرلمان الأوروبي الجديد حيث تشير استطلاعات الرأي

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