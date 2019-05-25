بالسكاكين و

2019/05/25 | 18:48

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، القبض على 20 مطلوباً بقضايا جنائية مختلقة، بمناطق متفرقة في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قيادة الشرطة وبمتابعة قائدها اللواء علا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، بقيام تنظيم داعش بإعدام أحد الفلاحين الذي تم اختطافه رفقة شخص اخر يوم امس شمالي المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم السبت، بانتشال جثة غريق من نهر الفرات قرب آثار بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشرطة النهرية في محافظة بابل، انتشلت اليوم جثة شاب قرب آثار بابل، غرق عند محاولته عبور نه

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