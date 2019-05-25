2019/05/25 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5bB8rsrbdyo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوتات | #صفنا_صفنه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوتات | #صفنا_صفنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).