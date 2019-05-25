شرطة كربلاء تلقي القبض على أطراف مشاجرة استخدم فيها السلاح الناري

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

تمكنت القوات الأمنية في كربلاء بمتابعة قائدها اللواء أحمد علي زويني، من احكام قبضتها على طرفي مشاجرة في منطقة حي العامل غرب

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