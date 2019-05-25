لأول مرة في إيران... مختصون يصنعون جهازاً طبياً لتحفيز للدماغ

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجح مختصون إيرانيون بجامعة أصفهان التكنولوجية في صنع جهاز يحفز الدماغ عبر استخدام التيار الكهربائي المتداخل.

وابتكرت هذه الآلية الجديدة لتحفيز الدماغ عبر التيار

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